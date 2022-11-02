Касаткина проиграла Свёнтек на старте Итогового турнира WTA

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина начала выступления на Итоговом турнире WTA в американском Форт-Уэрте. В стартовом матче она встретилась с лидером рейтинга и главным фаворитом турнира Игой Свёнтек и уступила в двух сетах со счётом 2:6, 3:6.



В первом сете полячка совершила больше двойных ошибок – две против одной у Касаткиной. У россиянки также была лучшая статистика попаданий как первой, так и второй подачи (80% против 71%), однако Свёнтек в итоге взяла партию со счётом 6:2. Во втором сете соперницы по разу подали навылет, Ига допустила ещё одну двойную ошибку. В целом же за матч Свёнтек реализовала три из семи брейк-пойнтов, тогда как Касаткина – ни одного из трёх.

Также в группе Касаткиной и Свёнтек выступят француженка Каролин Гарсия и американка Кори Гауфф. Участницы другой группы – гречанка Мария Саккари, белоруска Арина Соболенко, американка Джессика Пегула и представительница Туниса Онс Жабер.