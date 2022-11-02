Касаткина уступила 1-й ракетке мира в Финале WTA. Есть ли у Дарьи шансы на плей-офф?

В Форт-Уэрте собрались лучшие теннисистки мира, чтобы определить победительницу Итогового чемпионата WTA – 2022. Этот турнир разыгрывается с 1972 года, и за это время побывал в дюжине городов и в восьми странах. С 2019-го соревнование стало проводиться в Шэньчжэне (Китай). Контракт был заключён на 10 лет, но уже следующий розыгрыш не состоялся из-за коронавируса. Поскольку и в 2021-м китайцы не собирались выходить с карантина, турнир временно переместился в Гвадалахару (Мексика), а в этом сезоне обрёл новое место – Форт-Уэрт, штат Техас (США).

Рекордсменкой Итогового чемпионата по количеству титулов является Мартина Навратилова – восемь побед. По 5 раз здесь побеждали Серена Уильямс и Штеффи Граф. В 2004-м триумфатором стала 17-летняя россиянка Мария Шарапова, которая обыграла в финале Серену Уильямс. Кстати, в том году Мария победила грозную американку дважды – ещё и в решающем матче Уимблдона, и вышла тогда по личным встречам вперёд – 2-1. Но с тех пор в их многолетнем противостоянии побеждала только Серена, которая довела этот счёт до фантастических 20-2 в свою пользу. Шарапова на Итоговом ещё дважды добиралась до финала (2007, 2012). А в 2008 году финалисткой была Вера Звонарёва. Среди участниц розыгрыша-2022 нет ни одной чемпионки прошлых лет.

Кстати об участницах – их традиционно отбирается на турнир восемь лучших по рейтингу Чемпионской гонки сезона. По итогам жеребьёвки девушек на предварительном этапе разделили на два квартета. В группе Трэйси Остин оказались Ига Свёнтек (1-й номер посева) из Польши, американка Кори Гауфф (4), француженка Каролин Гарсия (6) и россиянка Дарья Касаткина (8), а в группу Нэнси Ричи попали Онс Жабер (2) из Туниса, американка Джессика Пегула (3), гречанка Мария Саккари (5) и белоруска Арина Соболенко (7). Отметим, что сразу четыре участницы являются дебютантками Итогового – Жабер, Пегула, Гауфф и Касаткина. Дарья оказалась первой теннисисткой из России, которая удостоилась чести выступать в Финале WTA за последние шесть лет. В 2016 году в турнире участвовала Светлана Кузнецова. Девушки в этом году разыгрывают призовой фонд в $ 5 млн. Теннисистка, которая одержит все 5 побед на турнире, сможет получить $ 1,68 млн.

В понедельник в борьбу вступили участницы Группы Нэнси Ричи, и матчи завершились довольно неожиданно – теннисистки с более высокими номерами посева дружно проиграли. Мария Саккари (5) на двух тай-брейках оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (3) – 7:6, 7:6, а Арина Соболенко (7) одержала волевую победу над Онс Жабер (2) – 3:6, 7:6, 7:5. Теперь во втором туре в ночь со среды на четверг по московскому времени победительницы сыграют друг с другом – Саккари – Соболенко, а проигравшие составят вторую пару – Пегула – Жабер.

Первой соперницей Касаткиной на групповом этапе стала лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек из Польши. У теннисисток довольно богатая история личных встреч – они встречались до Форт-Уэрта пять раз. И если в 2021-м победила Дарья – в Истбурне, то все четыре предыдущих поединка 2022 года выиграла Свёнтек – на Australian Open, в Дубае, Дохе и на «Ролан Гаррос». Вообще этот сезон получился у Иги просто потрясающий – 4 апреля она поднялась на первое место в рейтинге WTA и с тех пор уверенно удерживает лидерство. За сезон она завоевала 8 титулов, в том числе два на «Шлемах» — «Ролан Гаррос» и US Open.

С первых же минут матча Ига Свёнтек стала атаковать. Острыми кроссами она гоняла соперницу вдоль задней линии и добивала очередным переводом мяча. Польская теннисистка сделала брейк, повела 3:0, после чего чуть сбавила темп. Касаткина пришла в себя, стала лучше действовать на своей подаче, но под конец партии Ига снова брейканула – 6:2. Второй сет начался по схожему сценарию – Свёнтек повела 3:0. Но разница с первой партией была в том, что Касаткина всё же смогла наладить свою подачу и больше не дала сопернице подобраться к брейк-пойнтам. Этого, конечно, было недостаточно, чтобы победить столь грозную соперницу, и уже через 1 час 23 минуты Ига праздновала успех – 6:2, 6:3.

Касаткина проиграла свой дебютный матч на Итоговом турнире WTA, не справившись с 1-й ракеткой мира. Причём это пятое поражение россиянки от Свёнтек за сезон. Но сохранились ли у Дарьи шансы на выход из группы? Теоретически она может попасть в плей-офф даже с одной победой в группе, но бывали случаи в истории, когда даже две победы не помогали оказаться в полуфинале. Многое будет зависеть от второго тура, где Касаткина встретится с Кори Гауфф, проигравшей Каролин Гарсии – 4:6, 3:6.

В Форт-Уэрте стартовал и парный турнир, который разыгрывается по такой же схеме. Среди участниц оказалась и россиянка Вероника Кудерметова, которая выступает вместе с бельгийкой Элисе Мертенс. Девушки уже одержали волевую победу на старте, справившись с дуэтом Киченок / Остапенко. Отметим, что Вероника ещё является первой запасной в одиночке на случай, если кто-то снимется с соревнования во время группового этапа.