Андрееску поделилась фотографией с матча НБА

Победительница Открытого чемпионата США – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску опубликовала в своих соцсетях фотографию, на которой позирует на паркете домашней арены клуба НБА «Торонто Рэпторс».



Спортсменка посетила матч канадского клуба с «Атлантой Хоукс», который прошёл 1 ноября в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершился разгромной победой хозяев — 139:109.



В подписи к фотографии Андрееску призналась в любви к «Рэпторс», оставив три эмодзи в виде баскетбольного мяча, динозавра и сердца.

Напомним, на прошедшем US Open 22-летняя Бьянка Андрееску вылетела в третьем круге, уступив представительнице Франции Каролин Гарсии — 3:6, 2:6. На данный момент канадская теннисистка занимает 46-место в рейтинге WTA.