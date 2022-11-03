Андрееску поделилась фотографией с матча НБА
Поделиться
Победительница Открытого чемпионата США – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску опубликовала в своих соцсетях фотографию, на которой позирует на паркете домашней арены клуба НБА «Торонто Рэпторс».
Спортсменка посетила матч канадского клуба с «Атлантой Хоукс», который прошёл 1 ноября в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершился разгромной победой хозяев — 139:109.
В подписи к фотографии Андрееску призналась в любви к «Рэпторс», оставив три эмодзи в виде баскетбольного мяча, динозавра и сердца.
Напомним, на прошедшем US Open 22-летняя Бьянка Андрееску вылетела в третьем круге, уступив представительнице Франции Каролин Гарсии — 3:6, 2:6. На данный момент канадская теннисистка занимает 46-место в рейтинге WTA.
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
15:45
-
15:33
-
15:33
-
14:24
-
14:00
-
13:35
-
13:12
-
13:04
-
12:15
-
12:07
-
11:39
-
11:16
-
11:04
-
11:01
-
10:53
-
10:05
-
10:01
-
09:39
-
09:25
-
08:49
-
08:45
-
08:30
-
08:16
-
08:14
-
08:05
-
07:57
-
07:54
-
07:26
-
06:22
-
04:52
-
04:42
-
03:43
-
03:11
-
01:54
-
00:48
Партнерский контент