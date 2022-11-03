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Андрееску поделилась фотографией с матча НБА

Андрееску поделилась фотографией с матча НБА
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Победительница Открытого чемпионата США – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску опубликовала в своих соцсетях фотографию, на которой позирует на паркете домашней арены клуба НБА «Торонто Рэпторс».

Спортсменка посетила матч канадского клуба с «Атлантой Хоукс», который прошёл 1 ноября в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершился разгромной победой хозяев — 139:109.

В подписи к фотографии Андрееску призналась в любви к «Рэпторс», оставив три эмодзи в виде баскетбольного мяча, динозавра и сердца.

Напомним, на прошедшем US Open 22-летняя Бьянка Андрееску вылетела в третьем круге, уступив представительнице Франции Каролин Гарсии — 3:6, 2:6. На данный момент канадская теннисистка занимает 46-место в рейтинге WTA.

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