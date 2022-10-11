Бьянка Андрееску: я играю даже лучше, чем рассчитывала

Бывшая четвёртая ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску поделилась мнением о собственной форме. Ранее она обыграла в матче первого круга на турнире в Сан-Диего (США) россиянку Людмилу Самсонову со счётом 7:6, 4:6, 6:2. Андрееску призналась, что не рассчитывала на столь хорошую игру.



«Я думаю, что играю даже лучше, чем сама рассчитывала. Пытаюсь делать так, чтобы не было слишком больших ожиданий. По крайней мере, так было перед началом сезона. Но очевидно, что я играю лучше, чем думала. Когда бывает такой большой перерыв в карьере, сама не знаешь, чего ожидать», — сказала Андрееску после матча.

Во втором круге Андрееску сыграет либо с Кори Гауфф, либо с Робин Монтгомери (обе — США).