Финалистка «Ролан Гаррос»: меня пинали за неделю до US Open, когда мне было 16

Бывшая четвёртая ракетка мира, финалистка Открытого чемпионата Франции — 2006 в парном разряде австралийская теннисистка Елена Докич прокомментировала видео с теннисных кортов белградского клуба «Црвена Звезда», на котором видно, как взрослый мужчина несколько раз бьёт девушку по лицу, после чего валит на землю и начинает пинать её ногами.

«На это было просто противно смотреть, как раз со стороны той, кто прошёл через подобное. На самом деле меня пинали, пока я не потеряла сознание за неделю до Открытого чемпионата США, когда мне было 16, и это был не единственный раз. К сожалению, то, что происходит за закрытой дверью, ещё хуже.



Якобы отец и тренер этой 14-летней девочки несколько недель назад избили кого-то в теннисной академии. Он сделал то же самое и с этой девочкой, поэтому мой вопрос: почему это происходит? Он может продолжать находиться в разных клубах и на разных турнирах, так что система явно не в порядке — нужно что-то менять», — сказала Докич.