В Сербии отец теннисистки жестоко избил её на корте. Это попало на видео

Сербский активист и борец с домашним насилием и насилием против женщин Игорь Юрич опубликовал на YouTube шокирующее видео, на котором отец жестоко избивает свою дочь-теннисистку.

Видео с теннисных кортов белградского клуба «Црвена Звезда» он якобы получил от одного из тренеров организации. В кадр попали моменты, на которых взрослый мужчина несколько раз бьёт девушку по лицу, после чего валит на землю и начинает пинать её ногами.

По словам Юрича, причиной избиения девушки стал нелестный отзыв одного из её тренеров. «Специалисты говорят, что она выдающийся ребёнок. Но причиной жестокого поведения отца якобы стало то, что один из тренеров сказал, что она недостаточно старается», — пишет Юрич в своих социальных сетях. Активист уже направил заявление в правоохранительные органы.

Первой о данном инциденте высказалась психолог первой ракетки мира Иги Свёнтек Дарья Абрамовиц. «Будучи частью теннисного мира, мы не должны молчать, когда видим подобные ситуации. И мы должны говорить о проблеме абьюза и насилия в спорте и обычной жизни», — написала она.

На историю отреагировали трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка, мама и первый тренер Энди Маррея Джуди, испанец Фернандо Вердаско и другие.