Джокович вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже, повесив Музетти «баранку»

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмая ракетка мира) расправился с представителем Италии Лоренцо Музетти (23-й номер мирового рейтинга) на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 15 минут.

Джокович одержал победу со счётом 6:0, 6:3. Серб выполнил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Лоренцо Музетти два эйса, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале Новак Джокович сойдётся либо с представителем Греции Стефаносом Циципасом, либо с американцем Томми Полом. В другом матче 1/2 финала встретятся Феликс Оже-Альяссим и Хольгер Руне.