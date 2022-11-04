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Джокович вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже, повесив Музетти «баранку»

Джокович вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже, повесив Музетти «баранку»
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Сербский теннисист Новак Джокович (седьмая ракетка мира) расправился с представителем Италии Лоренцо Музетти (23-й номер мирового рейтинга) на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 15 минут.

Джокович одержал победу со счётом 6:0, 6:3. Серб выполнил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Лоренцо Музетти два эйса, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале Новак Джокович сойдётся либо с представителем Греции Стефаносом Циципасом, либо с американцем Томми Полом. В другом матче 1/2 финала встретятся Феликс Оже-Альяссим и Хольгер Руне.

Париж. 1/4 финала
04 ноября 2022, пятница. 21:40 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		3  
         
Лоренцо Музетти
23
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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