«Ты тратишь на подготовку к подаче 47283728 часов». Кирьос показал переписку с Джоковичем

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях скриншот новой переписки с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Честно, никогда не думал, что у нас будут такие диалоги», — подписал скриншот Кирьос.

Джокович сделал Кирьосу репост одного из видео, где он забавно готовится к подаче.

Джокович: это моя подготовка к подаче? (эмодзи «смех до слёз» и «смайлик с глазами-звёздами»)

Кирьос: Ха-ха-ха. Это так смешно. Твоя ещё хуже. Чувак, ты тратишь на подготовку к подаче 47283728 часов.

Джокович: Ха-ха-ха. Это правда. Конечно, не всегда, но такое бывает. Нужно работать над своей скоростью.