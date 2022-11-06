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«Ты тратишь на подготовку к подаче 47283728 часов». Кирьос показал переписку с Джоковичем

«Ты тратишь на подготовку к подаче 47283728 часов». Кирьос показал переписку с Джоковичем
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Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях скриншот новой переписки с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Честно, никогда не думал, что у нас будут такие диалоги», — подписал скриншот Кирьос.

Джокович сделал Кирьосу репост одного из видео, где он забавно готовится к подаче.

Джокович: это моя подготовка к подаче? (эмодзи «смех до слёз» и «смайлик с глазами-звёздами»)
Кирьос: Ха-ха-ха. Это так смешно. Твоя ещё хуже. Чувак, ты тратишь на подготовку к подаче 47283728 часов.
Джокович: Ха-ха-ха. Это правда. Конечно, не всегда, но такое бывает. Нужно работать над своей скоростью.

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