Рууд: я рад, что Алькарас и Руне теперь могут бросить вызов лучшим. Они голодны до побед

Финалист Открытого чемпионата США норвежец Каспер Рууд поделился мыслями об успехах испанца Карлоса Алькараса и датчанина Хольгера Руне.
«Руне и Карлос одного возраста. Я рад, что эти парни теперь борются за самые большие титулы и выигрывают их. Это действительно впечатляет. Конечно, это немного неожиданно, что Хольгер справился так хорошо. Но я чувствую, что почти каждый может победить каждого в туре, и это захватывающе.
«Просто общий уровень тенниса, возможно, повысился во всех аспектах, и, например, Алькарас и Руне могут бросить вызов лучшим в мире, что весело, я рад этому, и неожиданные результаты будут случаться постоянно.
Приятно видеть, что Руне и Карлос продвинулись вперёд и показали миру, что они здесь, что они голодны до побед и готовы играть. Теперь Хольгер также входит в десятку лучших, так что это отличный способ закончить год, пробившись на такие позиции. В будущем мы увидим больше побед Руне», — приводит слова Рууда Eurosport.
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