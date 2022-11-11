Победительница трёх ТБШ Макарова подвела итоги сезона для Касаткиной и Кудерметовой
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Екатерина Макарова поделилась мыслями о прогрессе в игре у россиянок Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой.
«Что Даша, что Вероника провели очень хороший сезон. Даша выиграла несколько турниров, участвовала в Итоговом. Вероника вообще завершила год победой. Я за них очень рада и уверена, что они продолжат прогрессировать в новом сезоне», — приводит слова Макаровой ТАСС.
Дарья Касаткина в этом сезоне вышла на Итоговый турнир WTA, однако не смогла пройти в полуфинал соревнований, уступив француженке Каролин Гарсии в матче за выход из группы. Вероника Кудерметова в паре с представительницей Бельгии Элисе Мертенс стала чемпионкой Итогового турнира WTA в парном разряде.
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