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Кис: Свёнтек не только великая теннисистка, но и великий человек

Кис: Свёнтек не только великая теннисистка, но и великий человек
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Американка Мэдисон Кис поделилась мыслями о польской теннисистке, первой ракетке мира Иге Свёнтек.

«Я всем говорю, что Ига просто очень хорошо играет в теннис. Кроме того, она великий человек. Вне корта она очень милая, дружелюбная. Так что Свёнтек не только великая теннисистка, но и великий человек. На корте она феноменальная спортсменка, замечательно двигается. Когда вы играете с Игой, большинство мячей возвращается на вашу сторону. Кроме того, она никогда не даёт открытое пространство на корте. У вас создаётся впечатление, что вы не ведёте с ней никакого обмена ударами. Я думаю, именно поэтому у неё за плечами такой потрясающий сезон», — сказала Кис в интервью Viaplay.

Ига Свёнтек на Итоговом турнире WTA дошла до полуфинала, где уступила белоруске Арине Соболенко. Сезон польская теннисистка закончила на первой строчке мирового рейтинга.

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