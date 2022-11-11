Кис: Свёнтек не только великая теннисистка, но и великий человек

Американка Мэдисон Кис поделилась мыслями о польской теннисистке, первой ракетке мира Иге Свёнтек.
«Я всем говорю, что Ига просто очень хорошо играет в теннис. Кроме того, она великий человек. Вне корта она очень милая, дружелюбная. Так что Свёнтек не только великая теннисистка, но и великий человек. На корте она феноменальная спортсменка, замечательно двигается. Когда вы играете с Игой, большинство мячей возвращается на вашу сторону. Кроме того, она никогда не даёт открытое пространство на корте. У вас создаётся впечатление, что вы не ведёте с ней никакого обмена ударами. Я думаю, именно поэтому у неё за плечами такой потрясающий сезон», — сказала Кис в интервью Viaplay.
Ига Свёнтек на Итоговом турнире WTA дошла до полуфинала, где уступила белоруске Арине Соболенко. Сезон польская теннисистка закончила на первой строчке мирового рейтинга.
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