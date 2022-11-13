Швейцария стала победителем Кубка Билли Джин Кинг
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Сборная Швейцарии стала победителем Кубка Билли Джин Кинг, обыграв в финале соперниц из Австралии.
Швейцаркам хватило двух матчей, чтобы оформить победу.
Хиль Белен Тайхман одержала победу над Сторм Сандерс — 6:3, 4:6, 6:3. А Белинда Бенчич оказалась сильнее Айлы Томлянович — 6:2, 6:2.
Напомним, соревнования проходили с 8 по 13 ноября в Глазго (Шотландия), на крытых хардовых кортах.
На групповом этапе сборная Швейцарии стала лучшей в группе с Канадой и Италией. В полуфинале швейцарские теннисистки уверенно обыграли соперниц из Чехии (2-0). Австралия вышла из группы, в которой, помимо неё, выступали сборные Словакии и Бельгии. В полуфинале австралийки обыграли Великобританию (2-1).
Сборная Швейцарии впервые выигрывает этот турнир.
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