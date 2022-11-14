Каспер Рууд объяснил, почему Андрей Рублёв назвал Оже-Альяссима Оксфордом
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Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, почему россиянин Андрей Рублёв назвал представителя Канады Феликса Оже-Альяссима Оксфордом.
«Мы были здесь (в Турине, где проходит Итоговый чемпионат ATP. — Прим. «Чемпионата») на медиадне. Андрей дал Феликсу Оже-Альяссиму новое прозвище Оксфорд, потому что тот производит впечатление образованного человек. Думаю, что если ты поступаешь в Оксфорд, то у тебя хорошее образование и ты хорошо излагаешь мысли.
Считаю, что это довольно забавное прозвище. Оно очень подходит ему», — приводит слова Каспера Рууда издание Tennis.com.
Сегодня, 14 ноября, Андрей Рублёв проведёт свой первый матч на Итоговом чемпионате ATP. Его соперником станет другой россиянин Даниил Медведев.
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