Каспер Рууд объяснил, почему Андрей Рублёв назвал Оже-Альяссима Оксфордом

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, почему россиянин Андрей Рублёв назвал представителя Канады Феликса Оже-Альяссима Оксфордом.

«Мы были здесь (в Турине, где проходит Итоговый чемпионат ATP. — Прим. «Чемпионата») на медиадне. Андрей дал Феликсу Оже-Альяссиму новое прозвище Оксфорд, потому что тот производит впечатление образованного человек. Думаю, что если ты поступаешь в Оксфорд, то у тебя хорошее образование и ты хорошо излагаешь мысли.

Считаю, что это довольно забавное прозвище. Оно очень подходит ему», — приводит слова Каспера Рууда издание Tennis.com.

Сегодня, 14 ноября, Андрей Рублёв проведёт свой первый матч на Итоговом чемпионате ATP. Его соперником станет другой россиянин Даниил Медведев.