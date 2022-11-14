Андрей Рублёв: обыграл одного бывшего чемпиона Итогового турнира ATP. Могу ехать домой

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв пошутил о победе над чемпионом US Open – 2021 соотечественником Даниилом Медведевым в стартовом матче групповой стадии Итогового чемпионата ATP.
«Я обыграл одного бывшего чемпиона Итогового турнира. Достаточно. Могу ехать домой», — сказал Рублёв в эфире Eurosport.
Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). Отметим, что в первом сете он упустил в общей сложности семь сетболов.
Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос». В финале 2021 года он обыграл именно Медведева, который брал титул на Итоговом чемпионате в 2020-м.
Также предлагаем к просмотру видео: «Как Даниил Медведев выступал на Итоговом чемпионате ATP»
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