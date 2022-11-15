«Даже не представляли, что будем в финале». Кирьос — об опыте в парном разряде

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос, доволен ли он своим опытом в парном разряде.
Напомним, на Итоговом турнире в Турине (Италия) Кирьос принимает участие в парном разряде в дуэте с соотечественником Танаси Коккинакисом. Первый матч австралийцы уступили паре Весли Колхоф/Нил Скупски — 7:6 (7:3), 4:6, 5:10.
«Это был захватывающий опыт, и мы не представляли, что будем в финале. Мы всегда думали, что вместе сможем делать классные вещи, и мы вышли в финал, сыграв шесть или семь турниров. То напряжение, которое мы, австралийцы, испытываем в туре, сильно недооценено: мы были в дороге практически весь год, и нам тяжело играть как в одиночном, так и в парном разряде. Люди говорят мне, что это моя профессия, но жертвы, которые мы приносим, значительны. Честно говоря, если бы я не был в паре с Танаси, меня бы здесь не было», — приводит слова Кирьоса Ubitennis.
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