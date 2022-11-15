«Хочу домой». Кирьос — о своей форме на Итоговом турнире ATP

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос о своей физической форме во время Итогового турнира ATP.

Напомним, в Турине (Италия) Кирьос принимает участие в парном турнире в дуэте с соотечественником Танаси Коккинакисом. Первый матч австралийцы уступили паре Уэсли Кулхоф / Нил Скупски — 7:6 (7:3), 4:6, 5:10.

«Для нас, австралийцев, условия путешествия не идеальны, а расстояние до каждого турнира значительное. Мы проводим дома всего пару месяцев в году, в то время как у всех остальных шесть месяцев. Мой уровень энергии довольно низок. Я был бы не против увидеть, что мы можем здесь сделать, но я не отрицаю, что хочу вернуться домой», — приводит слова Кирьоса Ubitennis.