«Хочу домой». Кирьос — о своей форме на Итоговом турнире ATP
Поделиться
Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос о своей физической форме во время Итогового турнира ATP.
Напомним, в Турине (Италия) Кирьос принимает участие в парном турнире в дуэте с соотечественником Танаси Коккинакисом. Первый матч австралийцы уступили паре Уэсли Кулхоф / Нил Скупски — 7:6 (7:3), 4:6, 5:10.
«Для нас, австралийцев, условия путешествия не идеальны, а расстояние до каждого турнира значительное. Мы проводим дома всего пару месяцев в году, в то время как у всех остальных шесть месяцев. Мой уровень энергии довольно низок. Я был бы не против увидеть, что мы можем здесь сделать, но я не отрицаю, что хочу вернуться домой», — приводит слова Кирьоса Ubitennis.
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
10:36
-
10:25
-
10:14
-
09:59
-
09:40
-
09:31
-
09:23
-
09:13
-
08:39
-
08:22
-
08:18
-
08:14
-
08:03
-
07:57
-
06:33
-
06:08
-
05:38
-
04:50
-
03:08
-
01:12
-
00:51
-
00:06
- 14 ноября 2022
-
23:56
-
23:02
-
22:41
-
20:47
-
20:37
-
20:20
-
19:55
-
19:40
-
19:23
-
19:11
-
18:43
-
18:09
-
16:13
Партнерский контент