«Не могу вести себя нормально перед камерой». Анастасия Павлюченкова выложила свежие фото

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографии со съёмок.

«Когда не можешь вести себя нормально перед камерой», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

31-летняя Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Победу на турнире одержала 21-летняя полька Ига Свёнтек. Павлюченкова выпала из топ-20 рейтинга WTA и впоследствии опустилась на 370-е место, так как не смогла защитить очки на этом и дальнейших турнирах.