Рууд высказался о предстоящем матче с Надалем на Итоговом турнире

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча с испанцем Рафаэлем Надалем на групповой стадии Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).

«Вы никогда не сможете чувствовать себя комфортно, играя против Рафы, независимо от того, в какой он форме. Я имею в виду, что у него в Турине было два тяжёлых поражения. Да, матч в четверг будет проходить в совершенно иных условиях, чем когда мы играли на «Ролан Гаррос» в этом году, это точно. Этот будет быстрее. Это будет не пятисетовая встреча. Он пройдёт на харде. Всё по-другому. Но ты никогда не можешь сбрасывать со счетов Рафу. Он доказывал это много раз», – цитирует Рууда Sportskeeda.

Напомним, что норвежский теннисист уже досрочно квалифицировался в полуфинал Итогового турнира. Испанец лишился шансов на попадание в плей-офф соревнований.