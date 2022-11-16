Кирьос и Коккинакис выиграли 1-й матч на Итоговом и сохраняют шансы на выход в полуфинал

Чемпионы Australian Open – 2022 Ник Кирьос и Танаси Коккинакис одержали первую победу на Итоговом чемпионате ATP — 2022 в парном разряде и сохраняют шансы на выход из группы. Соревнования проходят в Турине (Италия).

Кирьос и Коккинакис одержали волевую победу над тандемом Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, [10:6]. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Кирьос и Коккинакис 10 раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт. На счету Додига и Крайчека 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Примечательно, что на чемпионском тай-брейке австралийцы отыгрались со счёта 1:5.

На старте соревнований Кирьос и Коккинакис проиграли Весли Колхофу (Нидерланды) и Нилу Скупски (Великобритания).