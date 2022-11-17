«Всё ещё в игре». Кирьос выложил эмоциональный пост после волевой победы на Итоговом
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в своих социальных сетях выложил эмоциональный пост после волевой победы во втором матче группового этапа Итогового турнира АТР в парном разряде.
Кирьос в паре с соотечественником Танаси Коккинакисом одержали волевую победу над тандемом Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, [10:6]. Отметим, что на чемпионском тай-брейке австралийцы отыгрались со счёта 1:5.
«Немногие могут завести толпу так же, как я… Я просто честен. Всё ещё в игре с моим братом», — написал Кирьос в социальных сетях, прикрепив видео с лучшими моментами матча.
На старте соревнований Кирьос и Коккинакис проиграли паре Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания).
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