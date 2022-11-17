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Дмитрий Турсунов рассказал, как тренировал молодого Аслана Карацева

Дмитрий Турсунов рассказал, как тренировал молодого Аслана Карацева
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Бывший российский теннисист, а ныне наставник швейцарки Белинды Бенчич Дмитрий Турсунов рассказал, планировал ли ранее заниматься тренерской деятельностью.

«Мне нравилось помогать другим, даже когда я играл. В то время Аслан Карацев был довольно молод, и я взял его с собой на предсезонку, а затем, когда мы были вместе, вместе тренировались и всё такое. Так что, наверное, у меня всегда была склонность помогать, и мне это нравилось», — приводит слова Турсунова Sportskeeda.

Турсунов ранее работал с британской теннисисткой Эммой Радукану (обладательница титула Открытого чемпионата США), однако принял решение прекратить сотрудничество со спортсменкой. Тренер стал наставником представительницы Швейцарии Белинды Бенчич.

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