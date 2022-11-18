Тони Надаль считает, что Каспер Рууд может стать первой ракеткой мира

Испанский специалист Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, поделился мыслями о норвежском теннисисте Каспере Рууде.
«Я помню, когда Рууд пришел в академию Рафы, у него не очень получался удар слева, потому что, на мой взгляд, он делал неправильные движения ногами. Теперь Каспер изменил его. Тогда я сказал, что ему нужно прогрессировать. Посмотрите, что произошло с Руудом.
Каждый год он немного прибавлял. Раньше Каспер не думал, что может стать вторым номером в мире. Сейчас я видел много его матчей, и могу сказать, что Рууд — очень хороший теннисист. Он может стать первой ракеткой мира. У Каспера есть способности для этого. Кажется, будто он играет так легко, плавно. Он будто наносит удар за ударом, делая это невероятно просто», — цитирует Тони Надаля Eurosport.
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