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«Джокович в очередной раз показал железные нервы». Елена Веснина — о поражении Медведева

«Джокович в очередной раз показал железные нервы». Елена Веснина — о поражении Медведева
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о поражении россиянина Даниила Медведева от серба Новака Джоковича на Итоговом турнире.

«Очередное очень обидное поражение на этом Итоговом. Когда играешь с титанами ATP-тура жизненно важно держать внимание на пределе до самого конца. Обычно в самый последний момент совсем чуть-чуть и не хватает.

Джокович в очередной раз показал железные нервы. Даниил все равно большая умница. В сложнейшем для себя сезоне боролся во всех трёх играх до самого конца, все три матча мог забирать. Не повезло, где-то не хватило внимания или свежести. В следующем году всё сложится по-другому. Сейчас нужно отдохнуть и спокойно начать готовиться к следующему сезону», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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