Андрей Рублёв – пятый российский теннисист в истории Итоговых турниров ATP

25-летний российский теннисист Андрей Рублёв после победы в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP над греком Стефаном Циципасом со счётом 3:6, 6:3, 6:2 оформил выход в полуфинал. Он стал пятым россиянином в истории турнира, который пробился в эту стадию.



Ранее в полуфинал Итогового турнира ATP выходили Евгений Кафельников, Марат Сафин, Николай Давыденко и Даниил Медведев.



В 1996 году Кафельников вышел в полуфинал, обыграл там испанца Карлоса Мойю на двух тай-брейках, однако в финале проиграл Питу Сампрасу. А в 1999 году Евгений уступил в полуфинале Андре Агасси (и через два года Кафельников также остановился на той же стадии). В 2000-м уже Марат Сафин потерпел поражение от Агасси за шаг до решающего матча, а в 2004-м он проиграл в полуфинале Роджеру Федереру.



В 2005 году Николай Давыденко уступил будущему победителю турнира Давиду Налбандяну, а в 2008-м россиянин прошёл в полуфинале Энди Мюррея, но в финале проиграл Новаку Джоковичу. Наконец, в 2009-м Давыденко выбил в полуфинале Федерера, а затем взял трофей после победы над Хуаном Мартином дель Потро.



Даниил Медведев в 2020-м стал победителем Итогового турнира. В полуфинальном матче он победил Рафаэля Надаля, а в финале – Доминика Тима. В 2021-м Медведев прошёл в 1/2 финала Каспера Рууда, но в решающем матче проиграл Александру Звереву.