Рууд: Рублёв попытается отомстить мне за прошлый год. Андрей играет очень агрессивно

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал предстоящий полуфинал Итогового турнира с россиянином Андреем Рублёвым. Теннисисты встречались в прошлом году на этом же соревновании. Рууд оказался сильнее — 2:6, 7:5, 7:6 (7:5).
«Я уверен, что Андрей тоже помнит о прошлом матче и попытается отомстить, а я постараюсь вернуть хорошие воспоминания о том, что произошло в прошлом году. Андрей действительно хороший, отличный парень, хороший друг, я бы сказал, и отличный игрок. Рублёв играет очень, очень, очень агрессивно, сильно бьёт по мячу, как мы все знаем. Он работает более или менее в полную силу с ударами справа и слева, а также с подачей, и мне нужно быть осторожным, быстро передвигать ногами и быть готовым к его ударам», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.
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