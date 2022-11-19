Анастасия Павлюченкова показала, как проводит свои выходные. Фото

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новое фото в своих социальных сетях. Спортсменка позирует на фоне некого растения.
«Человек, которому вы пытаетесь позвонить, сейчас на выходных. Пожалуйста, оставьте сообщение», — подписала она фото.
Фото: из личного архива Павлюченковой
31-летняя Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Победу на турнире одержала 21-летняя полька Ига Свёнтек.
Ранее Анастасия Павлюченкова сообщила о скором полноценном возвращении в WTA-тур. В августе теннисистка провела первую за долгое время тренировку на корте. Кроме того, недавно она приехала в академию своего бывшего тренера Патрика Муратоглу.
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