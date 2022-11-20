Каспер Рууд: по рейтингу я опережаю Джоковича, но чувствую себя аутсайдером перед матчем

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд поделился мыслями о финальном матче с представителем Сербии Новаком Джоковичем на Итоговом турнире ATP.
«С точки зрения рейтинга я, может быть, и опережаю Новака Джоковича, но чувствую себя аутсайдером перед матчем. Он выигрывал этот турнир пять раз, я видел их все по телевизору и видел, как здорово он играл. Уверен, несмотря на это, Новак также почувствует небольшое давление», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.
Встреча между Джоковичем и Руудом пройдёт на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» и начнётся не ранее 21:00 мск. По личным встречам серб ведёт со счётом 3-0. Дважды он побеждал на грунте — в Риме в 2020 и 2022 годах — а также выиграл на групповом раунде Итогового чемпионата в прошлом сезоне.
- 20 ноября 2022
-
16:32
-
16:20
-
15:35
-
15:10
-
14:10
-
14:02
-
13:15
-
12:45
-
12:22
-
12:13
-
11:32
-
11:09
-
10:54
-
10:41
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:05
-
09:44
-
09:31
-
09:14
-
07:45
-
06:54
-
06:36
-
01:38
-
01:24
-
00:51
-
00:21
- 19 ноября 2022
-
23:57
-
23:32
-
22:48
-
21:59
-
21:49
-
21:28
-
21:11