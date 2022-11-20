Каспер Рууд: по рейтингу я опережаю Джоковича, но чувствую себя аутсайдером перед матчем

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд поделился мыслями о финальном матче с представителем Сербии Новаком Джоковичем на Итоговом турнире ATP.

«С точки зрения рейтинга я, может быть, и опережаю Новака Джоковича, но чувствую себя аутсайдером перед матчем. Он выигрывал этот турнир пять раз, я видел их все по телевизору и видел, как здорово он играл. Уверен, несмотря на это, Новак также почувствует небольшое давление», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

Встреча между Джоковичем и Руудом пройдёт на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» и начнётся не ранее 21:00 мск. По личным встречам серб ведёт со счётом 3-0. Дважды он побеждал на грунте — в Риме в 2020 и 2022 годах — а также выиграл на групповом раунде Итогового чемпионата в прошлом сезоне.