Тарпищев: нет никакой трагедии, что Медведев и Рублёв не смогли выиграть Итоговый турнир

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о причинах поражения седьмой ракетки мира Андрея Рублёва от представителя Норвегии Каспера Рууда (четвёртый номер мирового рейтинга) в полуфинале Итогового турнира.

«Четыре гейма здорово играл, но когда Рууд адаптировался под его игру, то Андрей решил ещё усилить. Однако в теннисе сильнее, чем ты бьёшь, бить нельзя. Рублёв этим себя подразвалил, нужно было искать технико-тактические варианты. Прогнозируемость его игры не даёт выдавать шедевральные матчи и выигрывать на таком уровне.



Трагедии никакой нет в том, что никто из наших не выиграл. Даниил Медведев мог все три своих матча выиграть, но травма в конце сезона повлияла, не было присущей ему ровности в игре. Рублёв же впервые вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — это хорошо, но ему нужно больше вариаций. Где не может задавить своей мощью, ему приходится сложно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.