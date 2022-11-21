Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд высказался о предстоящем Australian Open

Каспер Рууд высказался о предстоящем Australian Open
Комментарии

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал об ожиданиях от предстоящего Открытого чемпионата Австралии, который пройдёт в январе 2023 года. Рууд пропустил Australian Open — 2022 из-за травмы.

«В этом году у меня не было возможности сыграть. Так что теперь у меня будет шанс взять своего рода реванш — и, надеюсь, добиться хорошего результата.

С нетерпением ожидаю поездки в Австралию, начала нового сезона. Хочется играть пятисетовые матчи. Думаю, в отношении Australian Open могу сказать, что голоден до успеха. Посмотрим, что принесёт следующий год», — приводит слова Каспера пресс-служба ATP.

Australian Open — 2022 выиграл Рафаэль Надаль, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.

«Показательная порка» Джоковича провалилась! Он вернётся в Австралию, откуда его выгнали «Показательная порка» Джоковича провалилась! Он вернётся в Австралию, откуда его выгнали
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022