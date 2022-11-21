Каспер Рууд высказался о предстоящем Australian Open
Поделиться
Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал об ожиданиях от предстоящего Открытого чемпионата Австралии, который пройдёт в январе 2023 года. Рууд пропустил Australian Open — 2022 из-за травмы.
«В этом году у меня не было возможности сыграть. Так что теперь у меня будет шанс взять своего рода реванш — и, надеюсь, добиться хорошего результата.
С нетерпением ожидаю поездки в Австралию, начала нового сезона. Хочется играть пятисетовые матчи. Думаю, в отношении Australian Open могу сказать, что голоден до успеха. Посмотрим, что принесёт следующий год», — приводит слова Каспера пресс-служба ATP.
Australian Open — 2022 выиграл Рафаэль Надаль, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
11:47
-
11:01
-
10:49
-
10:02
-
09:56
-
09:53
-
09:22
-
09:14
-
08:39
-
08:07
-
08:01
-
07:48
-
07:26
-
00:19
-
00:10
- 20 ноября 2022
-
23:51
-
23:40
-
23:24
-
23:24
-
23:10
-
23:07
-
22:56
-
22:48
-
22:30
-
22:09
-
21:53
-
21:40
-
21:31
-
20:55
-
20:06
-
19:53
-
19:36
-
18:39
-
18:35
-
17:11
Партнерский контент