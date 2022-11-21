Каспер Рууд высказался о предстоящем Australian Open

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал об ожиданиях от предстоящего Открытого чемпионата Австралии, который пройдёт в январе 2023 года. Рууд пропустил Australian Open — 2022 из-за травмы.

«В этом году у меня не было возможности сыграть. Так что теперь у меня будет шанс взять своего рода реванш — и, надеюсь, добиться хорошего результата.

С нетерпением ожидаю поездки в Австралию, начала нового сезона. Хочется играть пятисетовые матчи. Думаю, в отношении Australian Open могу сказать, что голоден до успеха. Посмотрим, что принесёт следующий год», — приводит слова Каспера пресс-служба ATP.

Australian Open — 2022 выиграл Рафаэль Надаль, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.