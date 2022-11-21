Анетт Контавейт показала новые фотографии с отдыха на Бали

17-я ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт опубликовала в социальных сетях новые фотографии с отдыха на Бали (Индонезия).
«Последние дни», — подписала фото 26-летняя Контавейт.
Фото: из личного архива Анетт Контавейт
Фото: из личного архива Анетт Контавейт
Фото: из личного архива Анетт Контавейт
Фото: из личного архива Анетт Контавейт
Фото: из личного архива Анетт Контавейт
Результаты 2022 года не позволили Анетт Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA в Форт-Уэрте. Контавейт провела 45 матчей, в которых потерпела 16 поражений. В конце сезона эстонской теннисистке нужно было защищать несколько титулов, чего ей сделать не удалось. Бывшая подопечная россиянина Дмитрия Турсунова покинула топ-10 рейтинга WTA. Что касается Итогового турнира, то его выиграла француженка Каролин Гарсия, которая в решающем матче победила представительницу Беларуси Арину Соболенко.
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