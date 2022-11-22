«Спорт». Светлана Кузнецова показала свежее фото

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, сделанный ей в машине.

«Спорт», — подписала фотографию Кузнецова.

Фото: из личного архива светланы кузнецовой

Напомним, в 2004 году Светлана Кузнецова выиграла Открытый чемпионат США, а в 2009-м — Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). На других турнирах «Большого шлема» россиянка не проходила дальше четвертьфинала. На Уимблдоне Кузнецова выходила в эту стадию четырежды (2003, 2005, 2007, 2017), на Открытом чемпионате Австралии — трижды (2005, 2009, 2013).

Ранее Светлана Кузнецова выложила фото из своего офиса.