«Спорт». Светлана Кузнецова показала свежее фото
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, сделанный ей в машине.
«Спорт», — подписала фотографию Кузнецова.
Фото: из личного архива светланы кузнецовой
Напомним, в 2004 году Светлана Кузнецова выиграла Открытый чемпионат США, а в 2009-м — Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). На других турнирах «Большого шлема» россиянка не проходила дальше четвертьфинала. На Уимблдоне Кузнецова выходила в эту стадию четырежды (2003, 2005, 2007, 2017), на Открытом чемпионате Австралии — трижды (2005, 2009, 2013).
Ранее Светлана Кузнецова выложила фото из своего офиса.
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