«Всю жизнь мечтала увидеть Месси в матче за Аргентину». Азаренко выложила фото с ЧМ-2022

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой присутствует на матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Спортсменка посетила матч между сборными Аргентины и Саудовской Аравии, который проходит в эти минуты в городе Лусаил, и сделала снимок, в центре которого располагается капитан аргентинцев Лионель Месси.

«Всю жизнь мечтала увидеть Месси в матче за Аргентину», — написала Азаренко, добавив эмодзи с аргентинским флагом.

Фото: личный архив Виктории Азаренко

33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open. В данный момент Виктория занимает 28-ю строчку в рейтинге WTA.