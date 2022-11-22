«Всю жизнь мечтала увидеть Месси в матче за Аргентину». Азаренко выложила фото с ЧМ-2022

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой присутствует на матче чемпионата мира по футболу в Катаре.
Спортсменка посетила матч между сборными Аргентины и Саудовской Аравии, который проходит в эти минуты в городе Лусаил, и сделала снимок, в центре которого располагается капитан аргентинцев Лионель Месси.
«Всю жизнь мечтала увидеть Месси в матче за Аргентину», — написала Азаренко, добавив эмодзи с аргентинским флагом.
Фото: личный архив Виктории Азаренко
33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open. В данный момент Виктория занимает 28-ю строчку в рейтинге WTA.
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