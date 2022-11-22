Евгений Кафельников: переживаю за Шмурнова, который считает Месси величайшим в футболе

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников отреагировал на сенсационное поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре. Аргентинцы проиграли со счётом 1:2.

«Переживаю за Сашу Шмурнова, который считает Месси величайшим в футболе! Не дай бог сердце», — написал Кафельников на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, Лионель Месси забил первый гол с пенальти. Первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу Аргентины. Однако в начале второго тайма Саудовская Аравия забила два гола и в итоге удержала победу.

Сегодня, 22 ноября, в группе C ещё сыграют Мексика и Польша. В группе D состоятся матчи Дания — Тунис и Франция — Австралия.