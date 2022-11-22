Фото: лицо аргентинского теннисиста Шварцмана после сенсационного поражения Аргентины
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В трансляцию матча Аргентина — Саудовская Аравия (1:2) на чемпионате мира 2022 года попал аргентинский теннисист Диего Шварцман (справа в кадре), сидевший на трибуне. Можно предположить, что Шварцмана крайне расстроило сенсационное поражение соотечественников в первом туре группового турнира ЧМ в Катаре.
Напомним, Лионель Месси забил первый гол с пенальти. Первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу сборной Аргентины. Однако в начале второго тайма Саудовская Аравия забила два гола и в итоге удержала победу.
Сегодня, 22 ноября, в группе C ещё сыграют сборные Мексики и Польши. В группе D состоятся матчи Дания — Тунис и Франция — Австралия. Чемпионат мира 2022 года по футболу закончится 18 декабря.
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