Надаль одержал победу в первом матче с Руудом в рамках латиноамериканского турне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий второе место в рейтинге ATP, обыграл третью ракетку планеты норвежца Каспера Рууда в первом из серии выставочных матчей по Латинской Америке.
Встреча прошла сегодня, 24 ноября, в столице Аргентины – Буэнос-Айресе. Матч состоялся на арене Pargue Roca. Испанец оказался сильнее со счётом 7:6 (10:8), 6:2.
В 2022 году теннисисты встречались между собой в финале «Ролан Гаррос» и на групповом этапе Итогового турнира в Турине. В обоих случаях победу праздновал именно Рафаэль. Надаль в нынешнем сезоне также стал чемпионом Australian Open, дошёл до полуфинала Уимблдона и до четвёртого круга US Open. Рууд, помимо выхода в решающий матч на «Ролан Гаррос» — 2022, на крупных турнирах играл в финале американского мэйджора и Итогового чемпионата.
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