В Федерации тенниса Германии сообщили, что готовы будут взять на работу Бориса Беккера

Бывшего немецкого теннисиста Бориса Беккера, который на данный момент отбывает срок в британской тюрьме, готовы взять на работу в Федерацию тенниса Германии после того, как тот отбудет своё наказание. Об этом сообщил вице-президент федерации Дирк Хордорф.
«Ничего не говорит против того, чтобы он снова взял на себя функции после того, как отбудет своё наказание. Я могу себе представить много вариантов для Бориса: руководитель мужского тенниса, представитель совета директоров или что-то ещё. Борис может выбрать работу», — приводит слова Хордорфа Bild.
Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. Британский суд приговорил бывшего теннисиста к двум годам шести месяцам тюремного заключения. Беккер ранее работал главой отдела мужского тенниса в Федерации тенниса Германии.
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