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Борна Чорич — о Кубке Дэвиса: не играл так с победы на турнире в Цинциннати

Борна Чорич — о Кубке Дэвиса: не играл так с победы на турнире в Цинциннати
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Хорватский теннисист Борна Чорич поделился мыслями о победе над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса.

«Я очень, очень хорошо подавал. Я не подавал на таком уровне, наверное, с победы на турнире в Цинциннати. Поэтому естественно, что так играть намного легче. Я могу немного расслабиться на подаче соперника, потому что знаю, что, скорее всего, я удержу свою. Это сыграло свою роль. В целом я играл очень умно. Когда нужно было атаковать, атаковал. Когда нужно было защищаться – защищался. Я менял ритм, что очень важно в матчах с ним. Если честно, я был очень доволен своей игрой», — цитирует Чорича пресс-служба турнира.

Борна Чорич нанёс поражение испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.

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