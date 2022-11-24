Фритц: если бы мы выиграли Кубок Дэвиса, в США не показали бы этого на спортивных каналах

Американский теннисист Тейлор Фритц поделился мыслями о поражении своей сборной от Италии в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса.

«Очевидно, что для сборной США победа на Кубке Дэвиса была гораздо важнее. Я думаю, что на самом деле никого не будет волновать наша победа. Если бы мы выиграли Кубок Дэвиса, об этом не говорили бы на ESPN или наших спортивных каналах в США. Может быть, мы когда-то выиграем и я буду приятно удивлён, но сомневаюсь.

Особенность Кубка Дэвиса для меня в основном заключается в том, что ты либо выигрываешь выигрываешь финал, либо всё остальное считается неудачей. Это не тот случай, когда мы выходим в финал, и я счастлив, что мы смогли это сделать. Это как проиграть в четвертьфинале, проиграть в полуфинале, проиграть в финале — неважно. Либо победа, либо никак", — цитирует Фритца пресс-служба Кубка Дэвиса.