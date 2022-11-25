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Шаповалов и Поспишил вывели Канаду в полуфинал Кубка Дэвиса на итальянцев

Шаповалов и Поспишил вывели Канаду в полуфинал Кубка Дэвиса на итальянцев
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Завершился четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса в парном разряде, в котором представители Канады Денис Шаповалов и Вашек Поспишил играли с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем, одержав победу со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Встреча проходила на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 47 минут. Шаповалов и Поспишил восемь раз за матч подали навылет, выиграли 36% очков на приёме и реализовали три из восьми брейк-пойнтов. Кравиц и Пюц выполнили всего один эйс, при этом у них выше процент попадания первой подачи (77%), а по числу двойных ошибок соперники оказались равны (по одной).

Турнирная сетка Кубка Дэвиса - 2022

Канадцы выиграли четвертьфинальное противостояние у немцев со счётом 2:1. Ранее в одиночном разряде Ян-Леннард Штруфф обыграл Шаповалова, а Феликс Оже-Альяссим восстановил равенство своей победой над Оскаром Отте. Успех Поспишила и Шаповалова оказался решающим. В полуфинале канадцы сыграют с итальянцами, которые в 1/4 финала со счётом 2:1 прошли американцев.

Кубок Дэвиса 2022. 1/4 финала
25 ноября 2022, пятница. 00:15 МСК
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 3
2 		6 1 6
         
Вашек Поспишил
100
Канада
Вашек Поспишил
Денис Шаповалов
18
Канада
Денис Шаповалов
В. Поспишил Д. Шаповалов
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