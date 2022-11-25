Шаповалов и Поспишил вывели Канаду в полуфинал Кубка Дэвиса на итальянцев

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса в парном разряде, в котором представители Канады Денис Шаповалов и Вашек Поспишил играли с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем, одержав победу со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Встреча проходила на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 47 минут. Шаповалов и Поспишил восемь раз за матч подали навылет, выиграли 36% очков на приёме и реализовали три из восьми брейк-пойнтов. Кравиц и Пюц выполнили всего один эйс, при этом у них выше процент попадания первой подачи (77%), а по числу двойных ошибок соперники оказались равны (по одной).

Канадцы выиграли четвертьфинальное противостояние у немцев со счётом 2:1. Ранее в одиночном разряде Ян-Леннард Штруфф обыграл Шаповалова, а Феликс Оже-Альяссим восстановил равенство своей победой над Оскаром Отте. Успех Поспишила и Шаповалова оказался решающим. В полуфинале канадцы сыграют с итальянцами, которые в 1/4 финала со счётом 2:1 прошли американцев.