Циципас поздравил отца с днём рождения

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в соцсетях, в котором поздравил с днём рождения своего отца и тренера Апостолоса Циципаса.

На снимке Апостолос сидит в ресторане в объятиях своей супруги, матери Стефаноса. Перед ним на столе бокал красного вина.

«С днём рождения этого джентльмена!» — написал теннисист, добавив эмодзи в виде сердца.

Фото: личный архив Стефаноса Циципаса

24-летний Стефанос Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнирах в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.