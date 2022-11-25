Циципас поздравил отца с днём рождения

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в соцсетях, в котором поздравил с днём рождения своего отца и тренера Апостолоса Циципаса.
На снимке Апостолос сидит в ресторане в объятиях своей супруги, матери Стефаноса. Перед ним на столе бокал красного вина.
«С днём рождения этого джентльмена!» — написал теннисист, добавив эмодзи в виде сердца.
Фото: личный архив Стефаноса Циципаса
24-летний Стефанос Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнирах в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.
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