«Победить способен каждый». Капитан сборной Канады — о фаворитах Кубка Дэвиса

Капитан сборной Канады по теннису Фрэнк Данцевич после победы своей команды в четвертьфинале Кубка Дэвиса над сборной Германии (2:1) порассуждал о фаворитах турнира.

«Из четырёх команд все действительно хороши. Мы должны настроить себя на победу. Победить способен каждый. Всё будет зависеть от того, кто проявит больше хладнокровия в ключевые моменты матча, а также немного от удачи и немного от мастерства, но, я думаю, решить всё может каждая мелочь. Мы все потрясающие команды, вышедшие в полуфинал», — сказал Данцевич в интервью Ubitennis.

Напомним, в полуфинале турнира Канада встретится с Италией. В другом полуфинальном поединке встретятся сборные Австралии и Хорватии.

Соревнования проходят в испанской Малаге.