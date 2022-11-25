«Победить способен каждый». Капитан сборной Канады — о фаворитах Кубка Дэвиса
Поделиться
Капитан сборной Канады по теннису Фрэнк Данцевич после победы своей команды в четвертьфинале Кубка Дэвиса над сборной Германии (2:1) порассуждал о фаворитах турнира.
«Из четырёх команд все действительно хороши. Мы должны настроить себя на победу. Победить способен каждый. Всё будет зависеть от того, кто проявит больше хладнокровия в ключевые моменты матча, а также немного от удачи и немного от мастерства, но, я думаю, решить всё может каждая мелочь. Мы все потрясающие команды, вышедшие в полуфинал», — сказал Данцевич в интервью Ubitennis.
Напомним, в полуфинале турнира Канада встретится с Италией. В другом полуфинальном поединке встретятся сборные Австралии и Хорватии.
Соревнования проходят в испанской Малаге.
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
10:48
-
10:29
-
09:11
-
05:16
-
02:16
-
00:30
- 24 ноября 2022
-
23:44
-
23:24
-
22:14
-
22:11
-
21:52
-
21:35
-
20:32
-
20:16
-
19:42
-
19:19
-
18:22
-
18:12
-
17:54
-
17:31
-
17:15
-
16:33
-
16:24
-
16:02
-
15:32
-
15:06
-
14:45
-
14:27
-
14:06
-
11:48
-
11:29
-
10:10
-
09:54
-
09:30
-
05:53
Партнерский контент