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Мама Рублёва: российские теннисисты борются с иностранными журналистами. Им тяжело

Мама Рублёва: российские теннисисты борются с иностранными журналистами. Им тяжело
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Марина Марьенко, мама российского теннисиста Андрея Рублева, высказалась об общении российских игроков с иностранными журналистами.

«Я очень горда за своего сына. Знаете, они (российские теннисисты — прим. «Чемпионат») там борются с международными журналистами, отстаивают свою страну, свой флаг и свое имя. Им там сейчас тяжело. После каждого матча их атакуют иностранные журналисты, но они держатся и продолжают бороться. Поэтому поддерживайте их как можете», — приводит слова Марины Марьенко Sport24.

На прошедшем Итоговом турнире Андрей Рублёв смог дойти до полуфинала, переиграв в группе Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса. В матче 1/2 финала россиянин уступил представителю Норвегии Касперу Рууду.

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