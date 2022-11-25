Мама Рублёва: российские теннисисты борются с иностранными журналистами. Им тяжело

Марина Марьенко, мама российского теннисиста Андрея Рублева, высказалась об общении российских игроков с иностранными журналистами.

«Я очень горда за своего сына. Знаете, они (российские теннисисты — прим. «Чемпионат») там борются с международными журналистами, отстаивают свою страну, свой флаг и свое имя. Им там сейчас тяжело. После каждого матча их атакуют иностранные журналисты, но они держатся и продолжают бороться. Поэтому поддерживайте их как можете», — приводит слова Марины Марьенко Sport24.

На прошедшем Итоговом турнире Андрей Рублёв смог дойти до полуфинала, переиграв в группе Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса. В матче 1/2 финала россиянин уступил представителю Норвегии Касперу Рууду.