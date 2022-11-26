«Рад снова тебя видеть». Роджер Федерер вновь приехал на Уимблдон и опубликовал фото

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер выложил новую запись в социальных сетях. Теннисист показал фото с центрального корта одного из турниров «Большого шлема» — Уимблдона.
«Рад снова тебя видеть», — написал швейцарец в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА
Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. До этого Роджер не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на «Шлемы».
- 26 ноября 2022
-
10:03
-
09:41
-
00:41
- 25 ноября 2022
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
19:56
-
19:24
-
19:02
-
17:37
-
17:19
-
16:28
-
15:26
-
12:12
-
11:31
-
10:48
-
10:29
-
09:11
-
05:16
-
02:16
-
00:30
- 24 ноября 2022
-
23:44
-
23:24
-
22:14
-
22:11
-
21:52
-
21:35
-
20:32
-
20:16
-
19:42
-
19:19
-
18:22
-
18:12
-
17:54
-
17:31