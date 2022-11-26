«Рад снова тебя видеть». Роджер Федерер вновь приехал на Уимблдон и опубликовал фото

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер выложил новую запись в социальных сетях. Теннисист показал фото с центрального корта одного из турниров «Большого шлема» — Уимблдона.

«Рад снова тебя видеть», — написал швейцарец в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА

Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. До этого Роджер не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на «Шлемы».

