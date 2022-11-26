Мама Рублёва: на одном из матчей Андрей сказал, что умрёт, если проиграет

Марина Марьенко, мама российского теннисиста Андрея Рублева, рассказала о выступлении игрока в этом сезоне.

«Хоть это и был прорывной сезон для него, но большой радости у него не было. Андрей — настоящий максималист, который всегда недоволен результатами, всегда для него что-то недостаточно. Он хочет отдавать себя ради максимальных результатов. Для него каждый теннисный матч — маленькая жизнь. Он действительно в каждом матче её проживает — если он проигрывает, то умирает.

На одном из матчей, не буду говорить на каком, он мне сказал: «Мам, если я проиграю, то умру». Он не празднует так победы, как переживает проигрыши, тем самым он всегда становится лучше. Для него победа — закономерность», — приводит слова Марьенко Sport24.