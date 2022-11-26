Видеообзор поражения Хорватии во главе с Чиличем и Чоричем в полуфинале Кубка Дэвиса
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Австралийские теннисисты Джордан Томпсон и Макс Пёрселл переиграли представителей Хорватии Мате Павича и Николу Мектича и вывели свою сборную в финал Кубка Дэвиса. Встреча проходила на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.
Благодаря этой победе сборная Австралии вышла в финал Кубка Дэвиса. До этого в одиночном разряде Борна Чорич расправился с Танаси Коккинакисом, а Алекс де Минор обыграл Марина Чилича. В финале Австралия встретится либо с Италией, либо с Канадой.
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