Видеообзор поражения Хорватии во главе с Чиличем и Чоричем в полуфинале Кубка Дэвиса

Австралийские теннисисты Джордан Томпсон и Макс Пёрселл переиграли представителей Хорватии Мате Павича и Николу Мектича и вывели свою сборную в финал Кубка Дэвиса. Встреча проходила на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

Благодаря этой победе сборная Австралии вышла в финал Кубка Дэвиса. До этого в одиночном разряде Борна Чорич расправился с Танаси Коккинакисом, а Алекс де Минор обыграл Марина Чилича. В финале Австралия встретится либо с Италией, либо с Канадой.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.