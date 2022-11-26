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Янник Синнер рассказал, как победить Карлоса Алькараса

Янник Синнер рассказал, как победить Карлоса Алькараса
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Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий 15-ю строчку мирового рейтинга, поделился мыслями о победителе Открытого чемпионата США и первой ракетке мира испанце Карлосе Алькарасе.

«Как победить Карлоса Алькараса? Хорошо играть! Я считаю себя психологически устойчивым игроком. Но я всё ещё могу прибавить во многих аспектах. Он один из самых сильных игроков в психологическом плане. Но и я тоже.

Может, поэтому, когда мы играем друг против друга, мы всегда проводим хорошие матчи. Когда у нас возникают проблемы, мы оба умеем находить решения. Однако сейчас он в другом положении, и я должен думать о себе, работать над тем, что мне нужно улучшить. Карлос больше всего впечатлил меня в этом сезоне», — приводит слова Синнера Ubi Tennis.

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