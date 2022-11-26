Серена Уильямс поделилась воспоминаниями с Олимпиады-2000, назвав её лучшей в карьере

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась воспоминаниями с триумфальных для себя Олимпийских игр 2000 года, которые проходили в Сиднее (Австралия).
«Лучшая Олимпиада в моей жизни по сей день. Я не квалифицировалась на Олимпийские игры в одиночном разряде, что было безумием, так как я совсем недавно выиграла Открытый чемпионат США. Поэтому я просто играла в парном разряде и была так счастлива этому, ведь мне не пришлось играть во всех разрядах. Просто ходила на все матчи и разные мероприятия. С тех пор я никогда не могла этого повторить. Это был удивительный опыт. Я была единственным человеком, который был счастлив, не пройдя квалификацию.
Билли Кинг была лучшим капитаном. Я многому научилась у неё, и это, конечно же, помогло. Это сыграло ключевую роль в моей карьере», — приводит слова Уильямс Sportskeeda.
На тех Играх Серена в паре со своей сестрой Винус Уильямс завоевали золотые медали.
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