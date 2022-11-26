Лоренцо Сонего обыграл Шаповалова и вывел сборную Италии вперёд в 1/2 финала Кубка Дэвиса

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего (45-й в рейтинге ATP) обыграл канадца Дениса Шаповалова (18-й в рейтинге ATP) в первом полуфинальном матче между сборными Италии и Канады в Кубке Дэвиса – 2022.

Лоренцо Сонего одержал уверенную победу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность матча составила ровно 3 часа 14 минут. На счету Шаповалова пять эйсов, семь двойных ошибок, один реализованный брейк-пойнт из 13 возможных. Сонего семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором одиночном поединке сегодня, 26 ноября, итальянец Лоренцо Музетти встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимрм. В паре запланировано противостояние Симоне Болелли и Фабио Фоньини с итальянской стороны и Вашек Поспишил и Денис Шаповалов – с канадской.