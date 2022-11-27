Фото: Райлли Опелка провёл тренировку на фоне прекрасного вида на город

38-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка в своих социальных сетях поделился фотографиями со своей тренировки, которую он провёл на корте, находящемся на высоте с прекрасным видом на город.
Фото: из личного архива Опелки
Фото: из личного архива Опелки
«В Беверли-Хиллз тихо», — подписал фотографии Райлли Опелка.
Последний раз Опелка выступал на турнире в Вашингтоне, который проходил с 1 по 7 августа, где дошёл до третьего круга, проиграв австралийцу Нику Кирьосу. С Открытого чемпионата США американец снялся, там его заменил соотечественник Джек Сок. На Australian Open Опелка дошёл до третьего круга. На «Ролан Гаррос» он вылетел в первом круге, а на Уимблдоне добрался до второго круга. В этом году он выиграл турниры в Хьюстоне и Далласе (США).
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