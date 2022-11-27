Оже-Альяссим и Поспишил: у Канады есть главная цель — поднять трофей Кубка Дэвиса
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Канадские теннисисты Феликс Оже-Альяссим и Вашек Поспишил поделились эмоциями от победы в полуфинале Кубка Дэвиса с итальянскими игроками.
«Мы знали, что на этой неделе мы можем внести некоторые изменения в зависимости от того, как пройдут одиночные матчи, и я просто чувствую, что вся команда объединилась вокруг этой идеи, и не было никакого проявления эго в выборе теннисистов», — сказал Феликс Оже-Альяссим после победы над Италией.
«У всех просто есть чёткое представление о главной цели — поднять кубок. Кубок Дэвиса — это всегда безумная неделя для теннисистов, и я бы сказал, что это самая весёлая неделя для каждого игрока. У нас ещё много свершений впереди», — прокомментировал выход в финал Вашек Поспишил.
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